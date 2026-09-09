«Более масштабный конфликт может спровоцировать скачок цен до $150 за баррель»

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что цена на нефть марки Brent превысила $100 за баррель. Обозреватели и аналитики уверены, что в случае дальнейшей эскалации конфликта нефть продолжит дорожать. По их мнению, это ухудшит ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Аш-Шарк Аль-Аусат» (Лондон, Великобритания) Во вторник поддерживаемые Ираном йеменские хуситы нанесли удары по ряду саудовских городов. В то же время американские силы атаковали несколько иранских нефтяных танкеров, а Иран нанес удар по Иордании. Уже в среду цены на нефть росли четвертую сессию подряд: фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на $1,1, достигнув отметки $99,02 за баррель. По словам аналитика компании Pepperstone Криса Вестона, нефть марки Brent в настоящее время служит «одним из самых четких индикаторов рыночных настроений» в режиме реального времени, а отметка в $100 «теперь кажется вполне достижимой».

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Американские инвесторы хотели бы оставить тему войны с Ираном позади. Однако рост цен на нефть, приближающихся к отметке $100, мешает это сделать. Стоимость нефти марки Brent — международного эталона — выросла примерно на 35% по сравнению с летними минимумами. По словам официальных лиц, недавние попытки Ирана нанести удары по американским военно-морским объектам вызывают опасения, что его военные используют более совершенное оружие и могут получать помощь от Китая или России. «Если столкновения, ограничивающие поставки нефти, продолжатся до конца года, цена Brent может колебаться в диапазоне $95–120. В то же время более масштабный конфликт, способный привести к серьезному ущербу для энергетической инфраструктуры, может спровоцировать скачок цен до $150 за баррель»,— отмечают аналитики Bank of America.

Le Figaro (Париж, Франция) В последние годы Саудовская Аравия была ведущим мировым экспортером сырой нефти. Конфликт на Ближнем Востоке сократил ее экспортные возможности, но ситуация внутри страны остается под пристальным вниманием участников отрасли. По данным Эр-Рияда, новые удары привели к «пожарам на нескольких объектах, что вызвало временную приостановку некоторых операций». Отсутствие прогресса заставляет многих экспертов пересмотреть свои прогнозы цен на нефть в сторону повышения. Американский банк Goldman Sachs предупредил, что продолжение конфликта может подтолкнуть цену на нефть марки Brent выше отметки в $120 за баррель. Напряженность еще больше нарастает в отношении нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, поскольку мощности нефтеперерабатывающих заводов ограничены как атаками на Ближнем Востоке, так и в районе Черного моря, между Украиной и Россией.

South China Morning Post (Гонконг, КНР) Продолжающиеся конфликты, а также нарушение судоходства в Ормузском проливе являются дополнительным фактором роста цен на нефть. «Ни у США, ни у Ирана нет ни желания, ни возможностей идти на эскалацию конфликта, а это означает, что каналы для переговоров снова откроются,— считает аналитик шанхайской инвесткомпании Guotai Junan Futures Чжао Сюйи.— Да, конечно, переговоры могут снизить напряженность конфликта. Но они не могут решить споры по поводу контроля над Ормузским проливом или урегулировать другие проблемы». Аналитик добавила, что в текущих условиях цикл «прекращение огня — переговоры — возобновление конфликта» будет повторяться вновь и вновь, способствуя высокой нестабильности цен на нефть.

Подготовили Екатерина Наумова, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик