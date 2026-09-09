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Генконсулом России во Вьетнаме назначен Игорь Баязов

На должность генконсула России во Вьетнаме назначен Игорь Баязов. Соответствующий приказ выпустило министерство иностранных дел.

Генконсул России во Вьетнаме Игорь Баязов

Генконсул России во Вьетнаме Игорь Баязов

Фото: МИД России

Генконсул России во Вьетнаме Игорь Баязов

Фото: МИД России

Игорь Баязов окончил ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова. Находится на дипломатической службе с 1995 года. В 2016–2018 годы занимал пост старшего советника третьего департамента Азии, в 2018–2021 годы был старшим советником посольства РФ в Новой Зеландии, в 2021–2022 годы работал советником третьего департамента Азии. С марта 2022 года по август 2026-го возглавлял отдел в третьем департаменте Азии. Владеет вьетнамским и английским языками. Имеет дипломатический ранг советника первого класса.

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