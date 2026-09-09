МАГАТЭ: в КНДР появились новые ядерные объекты

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Северная Корея построила новые объекты для обогащения урана. Спутниковые снимки и анализ открытых данных, включая фото и видео в официальных северокорейских СМИ, показывают, что КНДР активно расширяет ядерную программу, отметили в МАГАТЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ядерный объект в Ёнбёне, 27 июня 2008 года

Фото: ASSOCIATED PRESS / AP Ядерный объект в Ёнбёне, 27 июня 2008 года

Фото: ASSOCIATED PRESS / AP

На главном ядерном объекте КНДР в Ёнбёне построен новый двухэтажный корпус по обогащению урана. По оценкам МАГАТЭ, этот корпус может вмещать до 28 каскадов центрифуг. На заводе по обогащению урана в Кансоне началась эксплуатация большой пристройки, строительство которой велось с 2024 года. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал происходящее серьезным поводом для беспокойства и нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

КНДР не признает полномочия МАГАТЭ в отношении своей ядерной программы. Агентство не имело возможности проводить инспекции на ядерных объектах Северной Кореи с 2009 года. Северокорейские власти настаивают, что статус КНДР как ядерной державы останется неизменным и что МАГАТЭ не имеет юридических прав вмешиваться во внутренние дела страны, не подписавшей Договор о нераспространении ядерного оружия.

Алена Миклашевская