МАГАТЭ: в КНДР появились новые ядерные объекты
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Северная Корея построила новые объекты для обогащения урана. Спутниковые снимки и анализ открытых данных, включая фото и видео в официальных северокорейских СМИ, показывают, что КНДР активно расширяет ядерную программу, отметили в МАГАТЭ.
Ядерный объект в Ёнбёне, 27 июня 2008 года
Фото: ASSOCIATED PRESS / AP
На главном ядерном объекте КНДР в Ёнбёне построен новый двухэтажный корпус по обогащению урана. По оценкам МАГАТЭ, этот корпус может вмещать до 28 каскадов центрифуг. На заводе по обогащению урана в Кансоне началась эксплуатация большой пристройки, строительство которой велось с 2024 года. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал происходящее серьезным поводом для беспокойства и нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
КНДР не признает полномочия МАГАТЭ в отношении своей ядерной программы. Агентство не имело возможности проводить инспекции на ядерных объектах Северной Кореи с 2009 года. Северокорейские власти настаивают, что статус КНДР как ядерной державы останется неизменным и что МАГАТЭ не имеет юридических прав вмешиваться во внутренние дела страны, не подписавшей Договор о нераспространении ядерного оружия.
Расширение мощностей нельзя оценивать только по комплексу Ёнбён. В 2019 году Ким Чен Ын предлагал демонтировать его в обмен на отмену международных санкций, однако США отказались, поскольку Ёнбён — лишь одна из частей ядерной программы КНДР. Поэтому договоренность или проверка, ограниченная одной площадкой, не охватывала бы всю программу.
Еще в 2020 году МАГАТЭ сообщало о признаках производства обогащенного урана на центрифуге в Ёнбёне. В апреле 2026 года министр по делам объединения Кореи говорил о запуске еще одного завода в Кусонге наряду с объектами в Ёнбёне и Кансоне, что указывает на распределение соответствующих мощностей между несколькими площадками.