В деле пропавшего на Байкале мужчины появился медвежий след

МЧС России по Республике Бурятия заявило об обнаружении тела 61-летнего местного жителя. Он пропал 6 сентября во время посещения туристической тропы в Баргузинском районе. Труп родственники нашли 9 сентября в районе полуострова Святой Нос на Байкале. Тело передали полицейским.

Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, силовики рассматривают версию о нападении медведя, но точная причина смерти станет известна только после вскрытия.

К поисковой операции были привлечены 33 человека, спасатели Усть-Баргузинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, инспекторы Баргузинского участка ГИМС, сотрудники районного отдела МВД, представители национального парка и местные жители.

Для обследования труднодоступных участков задействовали авиацию. Борт Ми-8 МЧС России доставлял спасателей в район полуострова Святой Нос. Поиск также проводился с помощью беспилотников. Спасатели обследовали 64 км лесного массива и 406 км акватории и береговой линии.

Влад Никифоров, Иркутск