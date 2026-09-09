В Крыму задержаны трое завербованных Украиной через сайт знакомств россиян
Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Крыма. По версии спецслужбы, мужчины были завербованы Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины через сайт знакомств. Они передавали украинской стороне координаты военных объектов и нефтебаз, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Задержанные — россияне 1988, 1994 и 1995 годов рождения. По данным ФСБ, мужчины вступили в переписку с сотрудницей ГУР МО Украины Мариной Кучерак. Она была зарегистрирована на сайте под вымышленными именами и выдала себя за крымчанку, вынужденную уехать на Украину. Крымчане передали ей фото, видеоматериалы и координаты средств ПВО, пунктов хранения и погрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных для военнослужащих, а также мест стоянок и маршрутов передвижения военной техники.
Возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК (госизмена). Задержанные отправлены под арест.