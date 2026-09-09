Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 19% за восемь месяцев

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 1,332 трлн руб. по итогам первых восьми месяцев 2026 года. Это на 19% больше аналогичного периода годом ранее, указано в отчетности.

Рентабельность капитала «Сбера» за январь-август достигла 22,9%. Средства физлиц кредитной организации с начала года выросли на 3,9% — до 34,4 трлн руб. Средства юрлиц увеличились на 14,7% — до 14,5 трлн руб.

Чистые процентные доходы Сбербанка за отчетный период выросли на 24,8% — до 2,441 трлн руб. Чистые комиссионные доходы — на 0,1%, до 475,9 млрд руб.