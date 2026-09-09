Минобороны России сообщило о ночном ударе по Киеву и Николаеву

Российские вооруженные силы ночью поразили в Киеве склад предприятия по производству безэкипажных катеров и БПЛА. Также были нанесены удары по объектам в Николаевской области, сообщило Минобороны России.

В министерстве уточнили, что удары наносили высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. В городе Николаеве и Николаевской области были поражены:

грузовой терминал «Ника терра», используемый для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, и расположенные на его территории цех по производству и склад хранения БПЛА;

логистический центр «Метро», используемый для хранения военных грузов;

логистические центры «АТП ЮТК» и «Николаев-2», где хранилось военное имущество;

логистический центр «Электротехника», используемый для хранения и распределения БПЛА;

склад компании «Диметра»;

складской терминал Жовтневое;

электроподстанция «Трихаты», обеспечивающая функционирование порта «Николаев»;

логистический центр «Новой почты».

В порту Николаев поражены четыре резервуара с горюче-смазочными материалами и хранилище с военным имуществом. На подходе к порту Одесса был атакован сухогруз с военными грузами. Кроме того, поражены объекты логистики автомобильного пункта пропуска «Староказачье». Госпогранслужба Украины сообщала, что пункт приостановил работу.