В Самаре пострадавшую после падения дерева девочку отпустили из больницы

Несовершеннолетнему ребенку, который пострадал в результате падения дерева на улице Клинической в Самаре, госпитализация не потребовалась. После оказания необходимой помощи девочку отпустили из медучреждения. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Самарской области Фото: СУ СКР по Самарской области

Дерево рухнуло на ребенка вечером во вторник, 8 сентября. Девочка пострадала.

СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Георгий Портнов