Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре пострадавшую после падения дерева девочку отпустили из больницы

Несовершеннолетнему ребенку, который пострадал в результате падения дерева на улице Клинической в Самаре, госпитализация не потребовалась. После оказания необходимой помощи девочку отпустили из медучреждения. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: СУ СКР по Самарской области

Фото: СУ СКР по Самарской области

Дерево рухнуло на ребенка вечером во вторник, 8 сентября. Девочка пострадала.

СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Георгий Портнов