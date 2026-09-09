В Самаре пострадавшую после падения дерева девочку отпустили из больницы
Несовершеннолетнему ребенку, который пострадал в результате падения дерева на улице Клинической в Самаре, госпитализация не потребовалась. После оказания необходимой помощи девочку отпустили из медучреждения. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: СУ СКР по Самарской области
Дерево рухнуло на ребенка вечером во вторник, 8 сентября. Девочка пострадала.
СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.