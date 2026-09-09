Минобороны России сообщило об ударе по пункту пропуска «Староказачье»

Российские Вооруженные силы прошедшей ночью нанесли удары по объектам автомобильного пропускного пункта «Староказачье» в Одесской области, на границе Украины и Молдавии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что КПП использовался для транзита военных грузов ВСУ.

Госпогранслужба Украины ранее сообщила, что пункт приостановил работу.