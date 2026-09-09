Нарушившего меру фигуранта дела о сим-боксах в Ижевске задержали в Оренбурге

23-летнего предпринимателя из Ижевска — фигуранта уголовного дела о колл-центре с сим-боксами для мошенников — задержали в Оренбурге. Несмотря на подписку о невыезде, он уехал в другой город, где его и задержали, сообщили в УФСБ по Удмуртии. Следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.

Напомним, помимо задержанного, по делу проходят еще шестеро фигурантов в возрасте от 17 до 28 лет. По версии следствия, с августа 2025-го по февраль 2026 года фигуранты обеспечивали функционирование абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов) для массовых телефонных атак на граждан РФ для хищения их денег.

Для этого они арендовали квартиры в разных районах Ижевска, где размещали оборудование. Так они создали распределенный колл-центр. «Кроме того, у следствия имеются основания полагать, что управление указанным “колл-центром” осуществлялось с территории иностранного государства»,— добавили в региональном СУ СКР.

Обвиняемому и еще шести фигурантам инкриминируют незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, а также передачу абонентских номеров с нарушением законодательства (ст. 274.3 и 274.4 УК). По первой статье предусмотрено до шести лет лишения свободы.