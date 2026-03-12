Семеро жителей Удмуртии стали фигурантами дела о сим-боксах для телефонных атак

Семерых жителей Удмуртии обвинили в создании распределяющего «колл-центра» с сим-боксами, которые использовались для массовых телефонных атак на граждан РФ с целью хищения денежных средств. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Следствие считает, что с августа 2025-го по февраль 2026 года фигуранты в возрасте от 17 до 28 лет, действуя в составе организованной группы, арендовали шесть квартир в разных районах Ижевска, где размещались абонентские терминалы пропуска трафика (сим-боксы).

«Кроме того, у следствия имеются основания полагать, что управление указанным “колл-центром” осуществлялась с территории иностранного государства»,— говорится в сообщении.

В рамках следствия проведены обыски, изъяты сим-боксы и мобильные телефоны обвиняемых. Фигуранты допрошены. В зависимости от роли в группе они обвиняются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, а также в передаче абонентских номеров с нарушением законодательства (ст. 274.3, ст. 274,4 УК).

Организатор «колл-центра» заключен под стражу. Следствие продолжается. Противоправная деятельность фигурантов пресечена следователями СК совместно с региональным УФСБ.