В самарском аэропорту задержаны и отменены на вылет и прилет 24 рейса
Прибытие и вылет 24 самолетов задержаны и отменены в международном аэропорту Курумоч в Самаре в среду, 9 сентября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ
В частности, отменен один рейс из Самары в Нижневартовск. Также задержано отправление самолетов из Самары в Стамбул, Анталью, Батуми, Сухум, Москву Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды.
Кроме того, отменен один рейс из Нижневартовска в Самару. Задержаны самолеты, которые должны были прибыть в Самару из Стамбула, Антальи, Хургады, Сухума, Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Минеральных Вод и Уфы.
В среду Самарская область подверглась атаке БПЛА. В результате были повреждены строения в одном из СНТ. Никто не погиб и не пострадал.
В регионе объявлялась угроза атаки БПЛА. Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы.
В настоящее объявлен отбой угрозы. Аэровокзал работает в штатном режиме.