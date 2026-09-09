В самарском аэропорту задержаны и отменены на вылет и прилет 24 рейса

Прибытие и вылет 24 самолетов задержаны и отменены в международном аэропорту Курумоч в Самаре в среду, 9 сентября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

В частности, отменен один рейс из Самары в Нижневартовск. Также задержано отправление самолетов из Самары в Стамбул, Анталью, Батуми, Сухум, Москву Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды.

Кроме того, отменен один рейс из Нижневартовска в Самару. Задержаны самолеты, которые должны были прибыть в Самару из Стамбула, Антальи, Хургады, Сухума, Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Минеральных Вод и Уфы.

В среду Самарская область подверглась атаке БПЛА. В результате были повреждены строения в одном из СНТ. Никто не погиб и не пострадал.

В регионе объявлялась угроза атаки БПЛА. Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы.

В настоящее объявлен отбой угрозы. Аэровокзал работает в штатном режиме.

Георгий Портнов