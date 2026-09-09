Беспилотники повредили несколько строений СНТ в Самарской области

Несколько строений СНТ повреждены в результате атаки БПЛА в Самарской области. Мобильные огневые группы сбили беспилотники. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Никто не погиб и не пострадал. Оперативные службы устраняют последствия атаки.

В связи с этим в Самарской области объявлялась угроза атаки беспилотников. Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы. В настоящее время в регионе объявлен отбой беспилотной опасности.

Георгий Портнов