Один белгородец погиб, четверо ранены из-за атак ВСУ за сутки

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 112 атакам ВСУ. При целенаправленном ударе в Грайворонском округе погиб мирный житель. Еще четыре белгородца пострадали в Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Удары за минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Силы ПВО сбили и подавили 130 беспилотников. Зафиксировано семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также ВСУ один раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 8 сентября на территории РФ были перехвачены и уничтожены 384 БПЛА. В макрорегионе, помимо Белгородской области, их ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Сутками ранее ВСУ нанесли 138 ударов по Белгородской области. В результате атак три мирных жителя погибли, еще семеро пострадали.

Мария Свиридова