Dagbladet: власти Норвегии пытались скрыть визит Зеленского в Осло

Власти Норвегии не анонсировали поездку президента Украины Владимира Зеленского в Осло и его присутствие на похоронах короля Харальда V, сообщает местная газета Dagbladet. По ее данным, журналисты заранее запрашивали норвежский МИД о возможном присутствии господина Зеленского на траурных мероприятиях. Ведомство переадресовало вопрос канцелярии премьер-министра королевства, в которой отказались предоставить информацию.

Как уточняет газета, МИД Норвегии говорил, что список лиц, подтвердивших присутствие на церемонии похорон, раскрывать не будут «по соображениям безопасности». Однако каждая страна могла свободно объявить о своем участии, отмечает Dagbladet.

Церемония прощания с норвежским королем Харальдом V состоится сегодня в Кафедральном соборе Осло. Ожидается, что на похороны приедут монархи стран Европы, в том числе Дании, Швеции, Нидерландов, Испании и Бельгии, а также лидеры и министры из нескольких стран.