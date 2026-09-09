«Шансы какие-никакие, а остаются»

Детали раскрыты не будут: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что общение носило конфиденциальный характер. Президент США, в частности, высказался за скорейшее завершение украинского конфликта. Стороны договорились продолжать диалог. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе предлагает не торопиться с оценками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Президенты России и США провели 15-й по счету телефонный разговор с начала второй каденции Дональда Трампа. Беседа длилась ровно час — не рекорд, но считается высоким показателем продолжительности. На дипломатическом языке это называется «дискуссия по широкому кругу вопросов», а не просто дежурный обмен заготовленными фразами. Как следует из официального комментария Кремля, диалог был откровенным, однако носил конфиденциальный характер. Детали раскрыты не будут.

Стороны положительно оценили вояж Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Работа по этому и некоторым другим каналам будет продолжена.

В качестве главного: Путин заверил коллегу, что ни при каких условиях не намерен нападать на Европу. Это одна из центральных тем международной повестки дня. Трамп высказался за скорейшее завершение боевых действий на украинских фронтах. Подобное открыло бы колоссальные перспективы для сотрудничества России и США.

Здесь важны трактовки: завершение боевых действий в результате заключения мирного соглашения или военной победы, в частности России. Возможно ли в последнем случае восстановление двусторонних связей?

Судя по тому, что ранее писали СМИ, сначала должна быть мирная сделка, а потом — бизнес-вопросы. Интрига — в указанных выше засекреченных деталях. Есть ли там что-то новое или все по-старому? Оценки и прогнозы в основном пессимистичные. Они сводятся к следующему: противостояние продолжится в следующем году, а предметно о мире можно будет говорить весной — по результатам зимней военной кампании.

При всем при этом важно, чтобы возобновились переговоры между Украиной и Россией при американском или другом посредничестве. В этом вопросе есть полное совпадение позиций, что уже неплохо. Так что логично не торопиться с оценками. Шансы какие-никакие, а остаются. Хотя конкретики относительно даты и места новой встречи на сегодня нет. Видимо, это предмет дополнительных консультаций. Пока же боевые действия продолжаются с перспективой дальнейшего ожесточения.

Дмитрий Дризе