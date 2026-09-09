Локализованы ландшафтные пожары на территории Карталинского округа

Ландшафтные пожары, недавно разгоревшиеся на территории Карталинского округа, ликвидированы либо локализованы, тушение продолжается. Об этом сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области.

Лесной пожар в районе поселков Вишневый и Красный Яр локализован. Проведена опашка периметра, устроены минерализованные полосы, проведены встречные палы. На месте работают 118 человек и 47 единиц техники. В районе поселков Каракуль и Снежный лесной пожар ликвидирован на площади 23 га, ландшафтный локализован на площади 50 га.

В Варненском округе полностью ликвидированы возгорания в поселках Большевик, Новый Урал, Владимировка, Новые Кулевчи, Алексеевка, Кинжитай, а также на участке трассы от Владимировки в сторону Кулевчей и в селе Александровка. Продолжаются работы на участке между Заречьем и Алтыркой, пожар локализован на площади 150 га. В Кизильском округе все очаги возгорания полностью ликвидированы. На территории Брединского округа ввели особый противопожарный режим.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в трех округах Челябинской области ввели режим ЧС из-за пожаров.

Виталина Ярховска