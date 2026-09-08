В третьем округе Челябинской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Варненском округе введен режим ЧС с 8 сентября из-за множества пожаров на территории муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Техногенные пожары зарегистрированы в поселках Кинжитай, Александровка, Большевик, Владимировка, Новые Кулевчи и Алексеевка. Возгорания произошли на территориях жилых и хозяйственных объектов, а также на свалке и участках с камышом и сухой растительностью. Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью людей тоже. Ранее режим ЧС из-за пожаров объявили в Карталинском и Кизильском округах.

Виталина Ярховска