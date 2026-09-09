В Минпросвещения напомнили, что школьные уроки могут длиться до 45 минут

Для первоклассников максимальная продолжительность школьных уроков варьируется от 35 до 40 минут, заявил «РИА Новости» эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он уточнил, что для учеников 2–11-х классов уроки могут длиться до 45 минут.

Господин Костенко напомнил, что перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а перемена для приема пищи — как минимум 20 минут. Для первоклассников также действует динамическая пауза от 40 минут. Эксперт добавил, что максимальное число уроков в день и недельная учебная нагрузка устанавливаются СанПиН и зависят от класса.

С сентября первоклассникам в России отменили домашние задания. Нормативы Минпросвещения предполагают, что ученики второго и третьего классов должны тратить на него около полутора часов, четвероклассники — в районе двух часов.