Мошенники начали применять схему с предложением «обновить счет» в ЦБ

В Москве мошенники начали отрабатывать новую схему обмана, при которой граждан убеждают срочно «обновить основной счет в Центробанке». Об этом сообщили в проекте «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий.

Собеседнику предлагают снять в банкомате все деньги со счетов и внести их через другой банкомат по указанным реквизитам. Для контакта с пользователями злоумышленники используют мессенджеры, представляясь работниками правоохранительных органов, Федеральной службы по финансовому мониторингу либо иных ведомств. Они говорят о якобы случившейся утечке персональных и банковских данных, в том числе с прежнего места работы, и предупреждают об уголовной ответственности за возможное использование этих сведений для незаконной деятельности.

Для убедительности злоумышленники ссылаются на «высокую надежность» банкоматов и могут отправить поддельную видеоинструкцию от имени Банка России. Они обещают вернуть деньги на «обновленный» счет, однако средства поступают на подконтрольные преступникам счета. В проекте подчеркнули, что у граждан не бывает «основных» или «безопасных» счетов в Центробанке, а сотрудники банков и госорганов не просят снимать деньги либо переводить их по неизвестным реквизитам.