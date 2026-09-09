Руспродсоюз: самым подешевевшим в августе продуктом в России стал картофель

В августе картофель показал максимальное снижение стоимости среди всех продуктов питания в России. По данным Руспродсоюза, средняя цена на этот продукт к концу месяца упала на 16,5% по сравнению с июлем, составив 59,1 руб. за кг.

Помимо картофеля, в список наиболее подешевевших товаров вошли другие позиции борщевого набора — капуста (минус 16,4%), морковь (минус 12,6%), свекла (минус 11,8%), помидоры (минус 8,4%) и лук (минус 8,2%), сообщает «РИА Новости».