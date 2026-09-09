SCMP: Мао Цзэдун обрел новую популярность у молодежи Китая спустя 50 лет после смерти

Молодежь Китая обращается к идейному наследию Мао Цзэдуна, пытаясь справиться с современными трудностями. Рост популярности отца-основателя КНР дает Пекину повод для беспокойства, пишет в день 50-летия смерти Мао газета South China Morning Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мао Цзэдун (в центре)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Мао Цзэдун (в центре)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В последние годы китайская молодежь заново открыла для себя Мао в качестве жизненного наставника, «лайф-коуча», отмечает издание. Молодежь организует онлайн-клубы по чтению его работ и распространяет учение с помощью видеороликов, созданных искусственным интеллектом. Инфлюенсеры посвящают его деятельности свои блоги. Кроме того, подростки называют его цзяоюань, что означает «учитель»,— сам Мао как-то сказал, что предпочитает именно этот титул, отмечает издание.

Число посетителей мемориального комплекса Мао в Чанша за 10 лет выросло более чем втрое — с 5,88 млн в 2016 году до 19 млн в 2025-м. В пекинском Университете Цинхуа его избранные произведения в прошлом году возглавили список самых популярных книг в библиотеке. На крупном маркетплейсе Taobao за тот же период было продано более 20 тыс. эмалированных кружек с портретом Мао.

Тенденция накладывается на растущую волну национализма, отмечает South China Morning Post. Многие восхищаются дальновидностью Мао в таких областях, как разработка ядерного оружия, запуск спутников и индустриализация внутренних провинций.

По оценкам аналитиков, при Си Цзиньпине акцент сместился в сторону большего признания заслуг Мао. В 2013 году Си Цзиньпин утверждал, что эпоха реформ «не может перечеркнуть» три десятилетия правления Мао. Правительство жестко подвергает цензуре тех, кто открыто критикует его.

Вместе с тем, по словам экспертов, власти КНР с опаской следят за растущей популярностью. У китайских властей есть опасения, что волна популярности учения Мао может вызвать скептицизм в отношении современной экономической политики страны и ее интерпретации марксизма.

К 9 сентября власти КНР не объявляли о намерении как-либо официально отметить 50-летие со дня смерти основателя КНР, поскольку бывших лидеров обычно чествуют в годовщины их рождения. Единственное специальное мероприятие проводится в Мемориальном зале Председателя Мао в Пекине, время работы которого в среду продлили на три часа. Все слоты на посещение там полностью забронированы на неделю вперед.

Эрнест Филипповский