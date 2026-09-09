После приезда из России послы многих стран Запада у себя на родине «уходят в оппозицию», утверждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, дипломаты начинают критиковать свое правительство. Примеры стран она не привела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Многие западные послы, возвращаясь в свои страны, складывают свои полномочия и уходят там в оппозицию или просто в какое-то индивидуальное плавание, высказывая критические оценки в отношении своих правительств»,— сказала госпожа Захарова в интервью ТАСС.

По словам Захаровой, подобные случаи происходят «сплошь и рядом». Она заявила, что многие послы «бьют в набат, понимая, как их правительство под действием каких-то коллективных блоков или прямой угрозы вынуждено принимать глупейшие решения, опаснейшие решения, которые вредят в первую очередь населению их собственных стран».