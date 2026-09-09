В OpenAI заявили о решении одной из «Задач тысячелетия» с помощью ИИ

Компания OpenAI заявила, что ее внутренняя ИИ-модель нашла решение одной из семи «Задач тысячелетия» — проблемы существования и гладкости решений уравнений Навье — Стокса.

Эти уравнения XIX века описывают движение жидкостей и газов и используются в проектировании самолетов, прогнозировании погоды и изучении кровотока. Почти 90 лет ученые пытались выяснить, всегда ли математическое описание жидкости остается «гладким» (непрерывным и предсказуемым) или же движение потоков может приводить к «сингулярности» — коллапсу модели, при котором скорость жидкости за короткое время стремится к бесконечности.

Система OpenAI, по заявлению компании, математически доказала второй сценарий: изначально поток жидкости может самостоятельно разгоняться до бесконечных скоростей, образуя сингулярность. Для проверки точности выкладок ИИ прошел формальную верификацию на языке Lean.

Чтобы справиться с задачей, разработчики объединили в единую сеть около 10 тыс. ИИ-агентов — специализированных цифровых помощников. В течение 88 часов они обменивались идеями, запускали вычисления и сгенерировали около 130 млрд токенов.

В OpenAI подчеркнули, что используемая внутренняя модель значительно превосходит по возможностям новейшую GPT-6 Astra. Компания отказалась претендовать на премию в $1 млн от Математического института Клея, полагающуюся за решение каждой из задач тысячелетия. OpenAI заявила, что главный результат работы — демонстрация прорыва в научных возможностях искусственного интеллекта.