СКР объявил награду за помощь в раскрытии убийства младенца двухлетней давности

Управление СКР по Камчатскому краю назначило вознаграждение в 1 млн руб. за помощь в поисках женщины, подозреваемой в убийстве младенца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Тело новорожденного мальчика славянской внешности, как уточняют в СКР, было обнаружено 6 марта 2024 года на полигоне твердых бытовых отходов. Личность матери ребенка, которая оставила младенца в условиях, повлекших его гибель, до сих пор не установлена.

По данным судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился в период с 15 февраля по 6 марта 2024 года и умер от переохлаждения. В момент обнаружения младенец был завернут в пододеяльник с изображением леопардов, добавили СКР. Награду отдадут за информацию, способствующую розыску и задержанию подозреваемой женщины, уточнили там.