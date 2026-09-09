Глава лунной программы ИКИ РАН назвал Луну седьмым континентом Земли

Луна с научной и практической точек зрения — седьмой континент Земли, заявил глава российской лунной программы, научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый. По словам ученого, такое мнение уже давно обсуждается в научной и дипломатической среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

«Луна, если посмотреть на нее серьезно, и с научной точки зрения, и с точки зрения возможных практических приложений, это не что иное, как седьмой континент Земли. Пока еще не слишком хорошо изученный... но все очень быстро меняется»,— сказал господин Зеленый в разговоре с ТАСС.

Ключевым ценным ресурсом Луны академик назвал потенциальные запасы водяного льда на приполярных территориях. Вода необходима как для жизнеобеспечения будущих станций, так и для производства ракетного топлива из водорода и кислорода, добавил он. Это позволит использовать Луну как базу для полетов к другим объектам Солнечной системы.