Минпромторг: говорить о восстановлении поврежденных ВСУ складов маркетплейсов пока рано

Говорить о полном восстановлении логистических центров маркетплейсов, пострадавших при атаках ВСУ, пока рано, заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, власти и компании до конца года оценят необходимость восстановления пострадавших складов, а также роль государства в этом процессе.

«Пока преждевременно говорить, что требуется стопроцентное восстановление ровно тех логистических центров, которые были. Сейчас идет изменение логистики»,— сказал он в разговоре с ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Маркетплейсы все еще ведут подсчет нанесенного ущерба, добавил замглавы Минпромторга. Кроме того, сейчас прорабатывается перенаправление логистических потоков: в том числе для работы используются партнерские небольшие сортировочные центры, сказал господин Чекушов.