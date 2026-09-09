Трамп запретил импорт алкоголя, молочной продукции и мотоциклов из Канады

Президент США Дональд Трамп ввел запрет на импорт из Канады некоторых видов мотоциклов, молочной продукции и алкоголя. Указ опубликован на сайте Белого дома.

Среди продовольственных товаров ограничения распространяются на пиво, вино, сидр, виски, водку, безалкогольное пиво, а также на патоку и молочную сыворотку. Мотоциклы и мопеды с объемом двигателя более 800 куб. см также нельзя будет ввозить. Указы вступят в силу 29 сентября.

Как сообщает CBS, представители администрации США назвали меры прямым ответом на канадские ответные пошлины, принятые Оттавой в знак протеста против торговой политики Вашингтона.

Белый дом также скорректировал перечень товаров, подпадающих под 50-процентные тарифы: пошлины на цемент, дорожную соль и медицинские пеленки были отменены и заменены на тарифы на мотовездеходы, моторные катера, гольф-кары и отдельные виды сыров.

Торговый конфликт между странами обострился после срыва торговых переговоров, которые длились несколько недель. 22 августа США ввели 50-процентные пошлины на некоторые товары из Канады. С 1 января 2027 года Вашингтон планирует поднять до 50% тарифы на весь канадский автопром, запчасти и сталь, сообщал президент Дональд Трамп.