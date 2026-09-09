Рубио: Колумбия просит США о помощи в борьбе с наркокартелями

Власти Колумбии ожидают помощи со стороны США в борьбе с наркокартелями, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, южноамериканская страна готова сама вести «большую часть этой борьбы».

«Колумбийцы никогда не просили, чтобы американские солдаты приезжали в Колумбию и боролись с наркокартелями. Они просили о нашей помощи и обучении»,— сказал глава Госдепартамента во время визита в Колумбию. Он подчеркнул, что властям Колумбии нужна помощь с оборудованием, разведданными и спецподготовкой.

В Колумбии господин Рубио встретился с президентом Абелардо Де ла Эсприэлья, сообщал глава Госдепартамента в соцсети X. Они обсудили сотрудничество в области безопасности, торговлю и борьбу с нелегальной иммиграцией в регионе. Кроме того, госсекретарь подписал меморандумы о взаимопонимании с главой МИД страны Омар Булом Эскобаром по вопросам добычи полезных ископаемых и гражданской ядерной энергетики.