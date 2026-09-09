Продюсеры «Ходячих мертвецов» получат $120 млн после 9 лет судебных споров

Продюсеры сериала «Ходячие мертвецы» получат $120 млн от американской медиакомпании AMC Networks после девятилетнего спора о выплатах от проекта. Об этом сообщает Variety.

Мировое соглашение заключили пять продюсеров — Роберт Киркман, Гейл Энн Херд, Дэвид Алперт, Чарльз Эгли и Глен Мадзара. Это позволило сторонам избежать судебного разбирательства, начало которого было запланировано на октябрь. В совместном заявлении стороны отметили, что рады «дружественному урегулированию всех оставшихся претензий и судебных разбирательств», связанных с франшизой.

Согласно документу, направленному AMC в Комиссию по ценным бумагам США, компания выплатит $85 млн в этом месяце и еще $35 млн — до 31 января 2027 года. Сделка снизит ожидаемый денежный поток медиакомпании за год с $220 млн до $150 млн.

Первый иск был подан еще в 2017 году. Истцы утверждали, что AMC занижала их долю от прибыли с помощью специальных формулировок в контрактах, несмотря на то что сериал и его спин-оффы принесли телеканалу миллиарды долларов. Новые иски появились после того, как в 2022 году AMC выплатила $200 млн создателю проекта Фрэнку Дарабонту, после чего продюсеры потребовали аналогичных условий.