Страны Запада «озверело требуют» вернуть границы Украины 1991 года, чтобы отдать в «настоящий концлагерь» людей русской культуры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Помимо этих людей (требующих возвращения границ 1991 года.—"Ъ") есть еще такая группа, у которой периодически мы наблюдаем признаки реализма»,— сказал господин Лавров.

При этом обе эти группы людей, по словам министра, выступают за сохранение действующих властей Украины. Однако российский народ, убежден Сергей Лавров, не сможет принять подобную развязку.

В 1991 году границы Украины соответствовали территории бывшей Украинской ССР, которая включала Крым, Севастополь, Донецкую и Луганскую области. Сейчас все перечисленные субъекты входят в состав России. Крым стал российским после референдума в марте 2014 года, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — в сентябре 2022-го.