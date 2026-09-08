Белоусов заявил о готовности российской базы в Таджикистане к борьбе с угрозами
Российская военная база в Таджикистане находится в состоянии готовности к борьбе с внешними угрозами. Налажено «тесное взаимодействие по ее применению», заявил министр обороны России Андрей Белоусов на официальном приеме по случаю 35-летия независимости республики.
Министр обороны России Андрей Белоусов
Фото: пресс-служба президента РФ
Андрей Белоусов также рассказал о военном сотрудничестве России и Таджикистана. «Активно участвуем в формировании подразделений авиации, беспилотных систем и специального назначения»,— уточнил министр (цитата по ТАСС).
По словам господина Белоусова, вооруженные силы двух стран проводят совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, делятся опытом специальной военной операции, обучают военные кадры. «Особое внимание уделяем укреплению таджикско-афганской границы»,— отметил глава Минобороны России.
Андрей Белоусов положительно охарактеризовал вооруженные силы Таджикистана. Они способны «защитить интересы и суверенитет страны», подчеркнул министр.