Белоусов заявил о готовности российской базы в Таджикистане к борьбе с угрозами

Российская военная база в Таджикистане находится в состоянии готовности к борьбе с внешними угрозами. Налажено «тесное взаимодействие по ее применению», заявил министр обороны России Андрей Белоусов на официальном приеме по случаю 35-летия независимости республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ

Андрей Белоусов также рассказал о военном сотрудничестве России и Таджикистана. «Активно участвуем в формировании подразделений авиации, беспилотных систем и специального назначения»,— уточнил министр (цитата по ТАСС).

По словам господина Белоусова, вооруженные силы двух стран проводят совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, делятся опытом специальной военной операции, обучают военные кадры. «Особое внимание уделяем укреплению таджикско-афганской границы»,— отметил глава Минобороны России.

Андрей Белоусов положительно охарактеризовал вооруженные силы Таджикистана. Они способны «защитить интересы и суверенитет страны», подчеркнул министр.