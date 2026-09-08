Мишустин освободил Шварцман от должности замминистра просвещения

Ирина Шварцман освобождена от должности замминистра просвещения России по ее просьбе. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ирине Шварцман 37 лет. С 2010 по 2012 год она работала в Департаменте по делам семьи и молодежи правительства Москвы. В 2016-м — в Департаменте конкурентных процедур и контрактной поддержки агентства ТАСС. В 2017-2019 годах работала в Росмолодежи. В апреле 2019-го назначена зампредом правительства Калмыкии. В августе 2024 года перешла в Минпросвещения, где стала замглавы ведомства. В министерстве занималась региональным развитием и проектом «Образование».