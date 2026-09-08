Заемщики не хотят портить кредитные истории

Во втором квартале 2026 года спрос граждан на реструктуризацию кредитов в рамках собственных программ банков сократился до полуторалетнего минимума. Одновременно с этим заемщики предъявили рекордный спрос как на кредитные каникулы вообще, так и на ипотечные кредитные каникулы в рамках действующих законов. Эксперты считают, что такое поведение граждан объясняется как динамикой ключевой ставки Банка России в последнее время, когда банки ужесточили риск-подходы, так и желанием клиентов не портить собственную кредитную историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Спрос на реструктуризацию кредитов во втором квартале 2026 года оказался самым слабым за полтора года. Количество заявок от граждан сократилось за квартал на 11,5%, до 1,4 млн, следует из обзора ЦБ.

При этом снижается спрос за счет заявлений на реструктуризацию кредитов по собственным программам банков, которых во втором квартале было подано всего 1 млн —минимальное значение с конца 2024 года. Вместе с тем растут запросы граждан на кредитные каникулы. Во втором квартале за ними обратилось более 300 тыс. человек, что является рекордом за всю историю наблюдений. Также рекордные показатели во втором квартале были зафиксированы по запросу ипотечных каникул — 17,3 тыс.

Эксперты связывают эти два противоположных тренда с динамикой изменения ключевой ставки.

В период высокой ключевой ставки (начиная с конца 2023 года) клиенты брали кредиты с максимально высокими процентами. «В период активного снижения ключевой ставки банки начали предлагать более выгодные условия кредитования, а также предлагать заемщикам программы реструктуризации в ожидании дальнейшего снижения уровня ставок»,— отмечает управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин.

При этом текущие ожидания по будущей траектории ключевой ставки остаются достаточно консервативными, и участники рынка закладывают в стоимость банковских продуктов более длительный период жесткой денежно-кредитной политики. «На этом фоне банки начали активнее конкурировать за пассивы, что способствует увеличению стоимости фондирования и напрямую влияет на ставки размещения, что вынуждает банки не понижать уровень ставок по кредитным продуктам»,— говорит господин Бородулин. Также банки «пересматривают риск-подходы в сторону ужесточения, что сказалось в том числе и на объеме реструктуризации по собственным программам», поясняет эксперт.

Вместе с тем реструктуризация «на законных основаниях» более привлекательна для клиентов.

«Заемщику законные каникулы дают отсрочку до шести месяцев без ухудшения кредитной истории, штрафов и рисков для будущих заявок на кредиты, тогда как индивидуальная реструктуризация обычно оставляет след в кредитной истории»,— поясняет младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Илья Федорин. При этом банку, по его словам, каникулы по закону «О потребительском кредите» (353-ФЗ) тоже удобнее: реструктуризация по собственной программе, как правило, ухудшает регуляторную оценку ссуды и требует дополнительных резервов, а у каникул режим оценки риска более мягкий. «Этих факторов достаточно, чтобы сдвиг спроса в законный канал продолжился и в третьем квартале 2026 года»,— ожидает господин Федорин.

Максим Буйлов