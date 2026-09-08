В «Единой России» выступили против обязательного учета домашней птицы

«Единая Россия» (ЕР) предложила освободить от обязательного учета домашнюю птицу, которую граждане содержат в личных подсобных хозяйствах исключительно для своих нужд и не используют в предпринимательской деятельности. Об этом заявил ТАСС замруководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко.

Депутат отметил, что с момента вступления в силу 1 сентября новых правил учета домашней птицы в адрес партии поступило много обращений от владельцев личных хозяйств. Сейчас владельцев ЛПХ с более чем 10 птицами обязывают регистрировать поголовье в системе «ВетИС». Вместе с тем если птица содержится в количестве менее 10 голов для личных нужд, срок регистрации отложен до 2029 года.

По словам господина Ревенко, для хозяйств, занимающихся производством и реализацией птицы, ветеринарный контроль должен сохраниться. Он пояснил, что «там, где есть товарный оборот, это оправдано и необходимо». Кроме того, представитель ЕР считает важным учитывать задачи содержания птицы и исключить излишние требования к тем, кто держит птицу только для себя.

Депутат также напомнил, что учет осуществляется бесплатно и владельцы не обязаны везти птицу в МФЦ: государственные ветеринарные специалисты приезжают прямо в хозяйства, после чего устанавливается информационная табличка на внешней стене помещения.