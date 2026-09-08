FT: на EasyJet подали в суд за отказ от аренды принадлежащих ГТЛК самолетов

Представители ирландского подразделения Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) подали в суд на британского лоукостера EasyJet, требуя возмещения ущерба на сумму не менее $72 млн. Об этом сообщает Financial Times, которой удалось ознакомиться с исковым заявлением, поданным в Высокий суд Лондона.

По утверждению представителей истца, лоукостер незаконно отказался от аренды шести самолетов Airbus, о которой ранее договорился с ирландским подразделением ГТЛК. В иске отмечается, что в 2022 году британская авиакомпания приостановила эксплуатацию этих лайнеров в Мадриде и на Кипре, оставив их без технического обслуживания и допустив накопление задолженности за стоянку в аэропортах. Это произошло после того, как власти Великобритании ввели ограничительные меры против ГТЛК. В апреле 2022 года EasyJet сообщила о расторжении договора аренды после того, как санкции лишили ее возможности ремонтировать или обслуживать самолеты. Однако истец утверждает, что британская компания не имела законного права внезапно отказаться от сделки, поскольку самолеты принадлежали ирландскому юридическому лицу и находились за пределами России. По этой причине договор об аренде не попадал под действие санкций, а значит, EasyJet должна выплатить компенсацию за односторонний выход из сделки.

Лизинговой компании в итоге удалось вернуть во владение три самолета, оставленные в международном аэропорту Ларнаки (Кипр), и продать их. Однако из-за неудовлетворительного технического состояния воздушных судов вырученная сумма оказалась как минимум на $32,5 млн меньше ожидаемой стоимости. Еще три самолета остались в аэропорту Мадрида и до сих пор не проданы. Истец требует возмещения задолженности по арендным платежам и процентам в размере не менее $36,7 млн, компенсации за обесценение самолетов — не менее $32,5 млн и оплаты аэропортовых сборов на сумму €2,8 млн. Отмечается, что итоговая сумма требований может возрасти, поскольку убытки, связанные с самолетами в Мадриде, еще не окончательно оценены.

Компания EasyJet заявила, что намерена защищаться от иска в полном объеме, но пока еще не представила свою позицию в суде.

Евгений Хвостик