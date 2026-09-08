В Подмосковье из-за заморозков ввели оранжевый уровень погодной опасности

На территории Московского региона объявлен оранжевый уровень погодной опасности на ночь 8 сентября и утро 9 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, ночью в Подмосковье местами ожидаются заморозки до -1 °C. Такая температура может наблюдаться в регионе с полуночи вторника до 08:00 мск 9 сентября. Заморозки также ожидаются во Владимирской, Тульской и Ярославской областях. Оранжевый уровень погодной опасности действует в этих регионах до утра.

По прогнозу Гидрометцентра, 9 сентября синоптики ожидают в столице потепление до + 20–22 °С, в Подмосковье — до + 23 °С, без осадков. 10 сентября воздух прогреется до + 26 °С.