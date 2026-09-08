Лавров: длительность СВО зависит от разумности советов Запада Украине
Продолжительность специальной военной операции во многом зависит от того, насколько разумные советы Запад дает Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.
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«Пока толковых советов мы не слышим, есть только призывы, требования все больше украинцев бросать в эту топку через захват мирных граждан на улицах, запихивание их в машины, вывоз на фронт на убой и через многие другие действия, к которым склоняют Украину»,— сказал господин Лавров.
Министр при этом напомнил слова президента Владимира Путина о том, что война — «это дело не очень благодарное», чтобы делать какие-либо прогнозы. Сергей Лавров добавил, что бесспорным остается факт продвижения российских войск вперед.