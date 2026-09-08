Регионы не планируют смягчать антиалкогольные запреты

“Ъ” опросил ряд регионов, где действуют ограничения на розничную продажу спиртного, чтобы выяснить, намерены ли они смягчить собственные антиалкогольные законы вслед за Республикой Алтай.

Так, в Бурятии ограничения приняли в 2025 году, запретив торговать алкоголем с 20:00 до 11:00. На объектах общественного питания продавать спиртное нельзя с 23:00 до 9:00. Отменять или смягчать эти нормы в регионе не планируют. Более того, с 1 марта 2027 года вводится дополнительное ужесточение: на объектах общественного питания (за исключением ресторанов) розничную продажу алкоголя запретят с 20:00 до 11:00.

Не планируют менять правила и в Свердловской области. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова в апреле 2026 года заявила, что в регионе сохраняется высокий уровень потребления алкоголя. По этому показателю область занимала 17-е место среди 75 субъектов РФ в декабре 2025 года, а в марте 2026 года поднялась уже на 14-е. Тогда власти Свердловской области ввели новые ограничения, которые вступили в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь алкоголь разрешено продавать с 9:00 до 22:00, а не с 8:00 до 23:00, как раньше. Полный запрет на торговлю спиртным также действует в регионе 1 сентября, 1 июня и в День трезвости, который отмечается во вторую субботу сентября.

Власти Краснодарского края, где алкоголь нельзя купить с 23:00 до 8:00 (до 2022 года запрет действовал с 22:00 до 11:00), не видят оснований для ужесточения правил. Об этом “Ъ” сообщил глава департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный. «Опыт последних лет показывает, что действующий режим позволяет одновременно контролировать рынок и сохранять продажи в легальном поле,— сказал он.— После увеличения времени продажи в 2022 году объем легальных продаж вырос на 16,5%, до 360,6 млн литров». Важно не ограничивать продажу алкоголя, а обеспечивать ее безопасность и контроль, подчеркивает Роман Куринный. Если сокращать время продажи или вводить запреты в праздничные дни, спрос не исчезнет, считает он,— часть его может перейти в теневой сектор, где риски для потребителей значительно выше.

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