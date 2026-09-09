Норвежские власти отпустили пассажиров арестованного судна «Профессор Молчанов»

69 граждан РФ, содержавшихся на арестованном властями Норвегии научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов», вернулись в Россию со Шпицбергена. Об этом сообщила 8 сентября пресс-служба губернатора Шпицбергена Ларса Фаузе.

Судно «Профессор Молчанов» было арестовано по распоряжению губернатора Шпицбергена 2 сентября. Основанием стало решение окружного суда Норд-Тромса и Сеньи, вынесенное в обеспечение иска украинского «Нафтогаза», который требовал взыскать с России $4,22 млрд за потерю крымских активов в 2014 году. Суд предписал научно-исследовательскому судну оставаться на стоянке в порту Баренцбурга. На момент задержания сообщалось, что на его борту находится 51 человек, включая 21 члена экипажа и представителей научной и культурной миссий. Среди пассажиров были участники экспедиции Русского географического общества и Первой арктической биеннале.

«Профессор Молчанов» активно использовался как для комплексных научных экспедиций, так и для регулярного полярного туризма. Его проход регулировался международным Парижским договором об архипелаге Шпицберген 1920 года, гарантирующим равный доступ для всех стран-участниц. С 2025 года судно фактически стало единственным регулярным транспортом, обеспечивающим независимое прямое морское сообщение между Мурманском и российскими поселками на архипелаге.

Российские власти заявляли о намерении опротестовать действия Осло. В Росгидромете (владелец корабля) в ответ на запрос “Ъ” сообщали, что принимают все «меры по защите законных интересов судовладельца». Ларс Фаузе вел переговоры о возвращении россиян с генконсулом России в Баренцбурге Андреем Чемерило и представителями треста «Арктикуголь», уточняется в сообщении пресс-службы губернатора Шпицбергена. Россияне вернулись домой 8 сентября через норвежский Киркенес. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что после пересечения границы гражданам оказана необходимая помощь и поддержка.

Иван Тяжлов