В Воронежской области назначили трех прокуроров

Генпрокурор РФ назначил трех прокуроров в Воронежской области. На должность прокурора Семилукского района был назначен советник юстиции Алексей Щербаков, ранее занимавший пост Лискинского межрайонного прокурора, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Щербаков родился в 1990 году. Окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры работает с октября 2013 года: в должностях помощника прокурора Новоусманского района, старшего помощника и заместителя прокурора Ленинского района города Воронежа.

Прокуратуру Центрального района Воронежа возглавил старший советник юстиции Сергей Вяльцев, ранее занимавший пост прокурора Семилукского района.

Сергей Вяльцев родился в 1982 году и также окончил ВГУ по специальности «юриспруденция». Работал в прокуратуре с 2003 года в различных должностях — от помощника Россошанского межрайонного прокурора до прокурора Верхнехавского района.

Прокурором Коминтерновского района Воронежа стал старший советник юстиции Виктор Настаушев. Одновременно с этим его освободили от должности прокурора Центрального района облцентра.

Виктор Настаушев родился в 1979 году, окончил Воронежский госуниверситет, получив высшее юридическое образование. В прокуратуре проходит службу с 2001 года: в должностях от следователя прокуратуры Центрального района Воронежа до начальника отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Воронежской области.

В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал о назначениях прокуроров трех районов Тамбовской области.

Егор Якимов