«Яндекс» запустил ИИ-ассистента, который решает рабочие задачи, — «Алису AI» для бизнеса. Новая «Алиса AI» не просто помогает с отдельными делами, ей можно поручать сложные многосоставные задачи. Для их решения ассистент сможет использовать агентские сценарии и подключаться к другим сервисам, не только Яндекса, но и других компаний. «Алиса AI» для бизнеса — это готовое решение, сразу приступить к работе с ней может любой человек. Не потребуются ни навыки программирования, ни умение писать сложные запросы, а обращаться к ассистенту можно так же, как к коллеге.

Грузовые автоперевозки между Россией и Китаем выросли на 35% за пять месяцев года, сообщили в Минтрансе. «Достигнута договоренность о дополнительном обмене разрешениями на 2026 год в объеме»,— отметили в ведомстве. Также выросли перевозки морскими судами между портами двух стран, прибавив почти пятую часть год к году, и железнодорожным транспортом.

Биржевая стоимость меди на Comex установила исторический рекорд, в моменте достигнув $6,87 за фунт. С начала года медь подорожала на 17%, а за календарный год — на 47%. Аналитики уверены, что это не предел. Предложение остается ограниченным, но структурный спрос растет.