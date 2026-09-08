Воронежский промышленный форум запланирован на 5–6 ноября
XVI Воронежский промышленный форум, как планируется, пройдет 5–6 ноября 2026 года в отеле Marriott на проспекте Революции, сообщили «Ъ-Черноземье» в министерстве промышленности и транспорта региона.
Проспект Революции и здание отеля Marriott в центре Воронежа
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В 2025 году юбилейный XV Воронежский промышленный форум прошел 23 сентября в Воронежском концертном зале. На выставке предприятия региона представили свою продукцию и технологические разработки. Значительная часть экспозиции была посвящена беспилотникам, также были представлены промышленное оборудование, средства индивидуальной защиты, разработки в сфере автоматизации и другие решения. Центральной темой пленарного заседания «Путь к технологическому лидерству» стала роботизация промышленности.
- На прошлогоднем форуме министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», рассказывал, что власти региона практически отказались от использования количества созданных высокопроизводительных рабочих мест как критерия оценки инвестиционных проектов. По его словам, этот показатель сдерживал роботизацию предприятий. Министр призвал промышленников активнее внедрять роботов и ориентироваться на повышение производительности.