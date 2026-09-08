Воронежский промышленный форум запланирован на 5–6 ноября

XVI Воронежский промышленный форум, как планируется, пройдет 5–6 ноября 2026 года в отеле Marriott на проспекте Революции, сообщили «Ъ-Черноземье» в министерстве промышленности и транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции и здание отеля Marriott в центре Воронежа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Проспект Революции и здание отеля Marriott в центре Воронежа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2025 году юбилейный XV Воронежский промышленный форум прошел 23 сентября в Воронежском концертном зале. На выставке предприятия региона представили свою продукцию и технологические разработки. Значительная часть экспозиции была посвящена беспилотникам, также были представлены промышленное оборудование, средства индивидуальной защиты, разработки в сфере автоматизации и другие решения. Центральной темой пленарного заседания «Путь к технологическому лидерству» стала роботизация промышленности.

На прошлогоднем форуме министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», рассказывал, что власти региона практически отказались от использования количества созданных высокопроизводительных рабочих мест как критерия оценки инвестиционных проектов. По его словам, этот показатель сдерживал роботизацию предприятий. Министр призвал промышленников активнее внедрять роботов и ориентироваться на повышение производительности.

Фотогалерея Как прошел XV Воронежский промышленный форум — в фотогалерее «Ъ-Черноземье» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. На стенде компании «Сатомс» девушка демонстрирует возможности воздуходува, подбрасывая футбольный мяч Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Утренняя зарядка на свежем воздухе для участников Воронежского промышленного форума Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Посетитель внимательно изучает экспозицию на одном из стендов Воронежского промышленного форума Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Манекен в защитном костюме сварщика Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Студент Воронежского индустриального колледжа изготавливает металлическую модель самолета Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Студент Воронежского индустриального колледжа изготавливает металлическую модель самолета Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. 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Военнослужащие на площадке по набору на контрактную службу в ВС РФ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Участницы форума обрабатывают металлическую деталь на практической площадке Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов открыл пленарное заседание Воронежского промышленного форума Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Сергей Хлызов, министр промышленности и транспорта Воронежской области, на пленарном заседании форума Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Модератор пленарной сессии «Путь к технологическому лидерству» — телеведущий RT Дэниел Хокинс Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Гоар Барсегян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, обращается к участникам форума Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На пленарной сессии XV Воронежского промышленного форума попытались определить тенденции и смыслы развития отрасли в регионе Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 23 Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. На стенде компании «Сатомс» девушка демонстрирует возможности воздуходува, подбрасывая футбольный мяч Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Утренняя зарядка на свежем воздухе для участников Воронежского промышленного форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетитель внимательно изучает экспозицию на одном из стендов Воронежского промышленного форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Манекен в защитном костюме сварщика Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Студент Воронежского индустриального колледжа изготавливает металлическую модель самолета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Студент Воронежского индустриального колледжа изготавливает металлическую модель самолета Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Стенд производителя музыкальных инструментов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Значительная часть стендов на выставке Воронежского промышленного форума была посвящена БПЛА Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из дронов, продемонстрированных на форуме Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Средства индивидуальной защиты, представленные на выставке форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Представительница компании «Эфко» демонстрирует линейку продукции косметики Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Представитель компании «Сатомс» у фирменного стенда форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетитель тестирует очки виртуальной реальности на интерактивной площадке форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Маскот компании Znico на выставочном стенде форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетитель изучает информационный экран, где возникла техническая ошибка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Специалист показывает технологию отделочных работ на профильном стенде форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Военнослужащие на площадке по набору на контрактную службу в ВС РФ Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участницы форума обрабатывают металлическую деталь на практической площадке Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов открыл пленарное заседание Воронежского промышленного форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сергей Хлызов, министр промышленности и транспорта Воронежской области, на пленарном заседании форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Модератор пленарной сессии «Путь к технологическому лидерству» — телеведущий RT Дэниел Хокинс Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гоар Барсегян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, обращается к участникам форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На пленарной сессии XV Воронежского промышленного форума попытались определить тенденции и смыслы развития отрасли в регионе Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Смотреть

Сергей Калашников