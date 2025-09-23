Воронежские власти перестали оценивать инвесторов по числу высокопроизводительных рабочих мест

Власти Воронежской области перестали оценивать качество и масштабы инвестиционных проектов, заявленных и реализованных в регионе, исходя из числа созданных высокопроизводительных рабочих мест. Этот критерий был одним из ключевых для экономического и промышленного блоков облправительства в конце 2010-х и начале 2020-х годов. Об изменении подхода к оценке инвесторов рассказал министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов на пленарном заседании XV Воронежского промышленного форума во вторник, 23 сентября.

«Показатель создания высокопроизводительных рабочих мест уже практически отсутствует. Он выключен практически из всех проектов, как в федеральных постановлениях, так и в наших региональных»,— сказал господин Хлызов, отвечая на вопрос одного из участников форума о том, как при внедрении на промышленных предприятиях роботов выполнять критерии властей по числу созданных рабочих мест.

Областной министр промышленности назвал оценку количества созданных высокопроизводительных рабочих мест «как бы сдерживающим фактором» в роботизации промышленности, который «уже практически нивелирован».

«Смело запускайте роботов. Если где-то еще увидите, что остался этот критерий, говорите, мы его уберем. Для вас должно быть важно исключительно только внедрение (роботов.— «Ъ-Черноземье») и повышение выработки в рамках процессов вашего предприятия»,— сказал господин Хлызов, отвечая на вопрос участника промышленного форума.

Промышленное производство в Воронежской области сократилось в первом полугодии 2025 года на 1,7% к аналогичному периоду 2024 года. В регионе индекс промышленного производства (ИПП, отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в предыдущем году) за полгода составил 98,3%, в том числе в добыче полезных ископаемых — 91,5%, в обрабатывающих производствах — 97,6%, в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 98,5%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 103,7%. ИПП региона в январе—июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го составлял 104,1%.

Сергей Калашников