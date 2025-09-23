Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Воронежские власти перестали оценивать инвесторов по числу высокопроизводительных рабочих мест

Вместо этого на предприятиях предлагают запускать больше роботов

Власти Воронежской области перестали оценивать качество и масштабы инвестиционных проектов, заявленных и реализованных в регионе, исходя из числа созданных высокопроизводительных рабочих мест. Этот критерий был одним из ключевых для экономического и промышленного блоков облправительства в конце 2010-х и начале 2020-х годов. Об изменении подхода к оценке инвесторов рассказал министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов на пленарном заседании XV Воронежского промышленного форума во вторник, 23 сентября.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Показатель создания высокопроизводительных рабочих мест уже практически отсутствует. Он выключен практически из всех проектов, как в федеральных постановлениях, так и в наших региональных»,— сказал господин Хлызов, отвечая на вопрос одного из участников форума о том, как при внедрении на промышленных предприятиях роботов выполнять критерии властей по числу созданных рабочих мест.

Областной министр промышленности назвал оценку количества созданных высокопроизводительных рабочих мест «как бы сдерживающим фактором» в роботизации промышленности, который «уже практически нивелирован».

«Смело запускайте роботов. Если где-то еще увидите, что остался этот критерий, говорите, мы его уберем. Для вас должно быть важно исключительно только внедрение (роботов.— «Ъ-Черноземье») и повышение выработки в рамках процессов вашего предприятия»,— сказал господин Хлызов, отвечая на вопрос участника промышленного форума.

Промышленное производство в Воронежской области сократилось в первом полугодии 2025 года на 1,7% к аналогичному периоду 2024 года. В регионе индекс промышленного производства (ИПП, отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в предыдущем году) за полгода составил 98,3%, в том числе в добыче полезных ископаемых — 91,5%, в обрабатывающих производствах — 97,6%, в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 98,5%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 103,7%. ИПП региона в январе—июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го составлял 104,1%.

Сергей Калашников