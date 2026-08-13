В Липецкой области подросла железнодорожная погрузка на 5,5%

В январе-июле на станциях Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) в Липецкой области погрузили более 12,7 млн т грузов — на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил перевозчик.

Погрузка промышленного сырья и формовочных материалов выросла на 5,5%, до 2,2 млн т, флюсов (материалы, которые используют в металлургии для очистки расплавленного металла от примесей) — на 7,2%, до 994,8 тыс. т.

Зерна отправили 924 тыс. т — вдвое больше прошлогоднего показателя. Строительных грузов погрузили 870,4 тыс. т (+40%), жмыхов — 404,4 тыс. т (более чем в 1,5 раза). Выросли объемы погрузки гранулированных шлаков — до 242,5 тыс. т (+22%) и сахара — до 103,6 тыс. т (+9,1%).

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в первом квартале погрузка на станциях в Тамбовской области увеличилась на 7,5%, до 1,2 млн т. Зерна погрузили почти втрое больше, чем годом ранее, а жмых и сахар выросли на 23,3 и 3,4%.

Анна Швечикова