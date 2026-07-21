Учредитель и экс-директор тамбовского «Транссервиса» осуждены за неуплату налогов

Октябрьский районный суд Тамбова 21 июля вынес приговор учредителю местного ООО «Фирма "Транссервис"» Павлу Корчагину и бывшему генеральному директору компании Алексею Кузнецову по делу о неуплате налогов на сумму свыше 280 млн руб. По информации региональной прокуратуры, им назначено 4 и 3 года принудительных работ соответственно с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Фирма "Транссервис"» зарегистрировали в Котовске в 2011 году. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал составляет 22 тыс. руб. Учредителями являются Павел Корчагин (50%), Елена Осмоловская (31,25%), Раиса Осмоловская (6,25%), Сергей Осмоловский (6,25%) и Дарья Осмоловская (6,25%). Генеральным директором числится Алексей Кузнецов. Выручка компании в 2022 году составила 490 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб. Более актуальная финансовая отчетность не публиковалась. В июле 2024 года в отношении организации было возбуждено дело о банкротстве.

По данным следствия, Корчагин и Кузнецов, руководившие двумя коммерческими организациями, использовали реквизиты подконтрольного юрлица и отразили в налоговых декларациях заведомо ложные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой фирмой, которая в действительности не оказывала транспортные услуги. В дальнейшем они поэтапно представляли такие декларации в налоговый орган, уклонившись от уплаты НДС в 2018-2020 годах.

Кузнецову, по данным картотеки, вменили только уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Корчагина также дополнительно осудили по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, указывающему на особо крупный размер. Как сообщал «Ъ-Черноземье», суд в 2024 году наложил арест на имущество осужденных на общую сумму свыше 321 млн руб.

Приговор не вступил в законную силу.

В середине июня «Ъ-Черноземье» писал, что Октябрьский райсуд Тамбова вынес приговор бывшему гендиректору обанкротившегося ООО «Автодор-Тамбов» Николаю Кузнецову по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 102 млн руб. С фигуранта взыскали всю эту сумму, а также его обязали выплатить штраф в размере 1,4 млн руб.

Денис Данилов