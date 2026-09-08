Воронежский облсуд утвердил приговор экс-полицейским по делу о пытках

Рассмотрев апелляционное представление прокурора, а также апелляционные жалобы представителя потерпевшего, осужденных и их защитников, Воронежский областной суд подтвердил законность приговора трем бывшим сотрудникам ОМВД по Россошанскому району — Андрею Гелуненко, Данилу Гончарову и Никите Игнатченко. Ранее они были признаны виновными в превышении должностных полномочий, сопряженном с насилием и пытками. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», экс-полицейских судили по ч. 4 ст. 286 УК РФ (до 12 лет лишения свободы). Бывшему участковому Гелуненко также вменили фальсификацию доказательств, повлекшую тяжкие последствия (ч. 3 ст. 303 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Он получил пять лет колонии строгого режима, а сотрудники ППС — четыре года и пять лет. Помимо основного наказания осужденные были лишены специальных званий и права занимать должности на госслужбе до 2 лет и 6 месяцев.

По данным следствия, в ноябре 2024 года экс-полицейские незаконно удерживали 33-летнего жителя Россоши в служебном кабинете и камере административно задержанных, применяли к нему электрошокер и высказывали угрозы. Мужчине причинили многочисленные телесные повреждения. Гелуненко сфальсифицировал материалы, на основании которых жертву истязаний незаконно привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Впоследствии решение было отменено судом.

Судебная коллегия, изучив материалы уголовного дела и проверив доводы всех сторон, не нашла оснований для изменения вида и размера назначенного наказания. При этом отмечается, что судом апелляционной инстанции в приговор были внесены уточнения в части определенного осужденным дополнительного наказания.

Денис Данилов