Троих воронежских экс-полицейских осудили за пытки и фальсификацию улик

Суд признал троих бывших сотрудников ОМВД России по Россошанскому району Воронежской области виновными в превышении должностных полномочий, сопряженном с насилием и пытками. Один из них — участковый уполномоченный — также понес наказание за фальсификацию доказательств: ему назначили пять лет колонии строгого режима. Двое других, сотрудники ППС, получили четыре года и пять лет. Об этом сообщили в региональном СУ СК 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным судебной картотеки, бывшего участкового зовут Андрей Гелуненко, а его коллег — Данил Гончаров и Никита Игнатченко. Следствие и суд установили, что в ноябре 2024 года они незаконно удерживали 33-летнего жителя Россоши в отделе полиции, где применяли к нему физическую силу и спецсредства. Мужчине причинили многочисленные телесные повреждения.

Гелуненко также сфальсифицировал материалы, на основании которых жертву истязаний незаконно привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Впоследствии решение было отменено судом.



Бывших полицейских судили по ч. 4 ст. 286 УК РФ (до 12 лет лишения свободы). Гелуненко также вменили фальсификацию доказательств, повлекшую тяжкие последствия (ч. 3 ст. 303 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Помимо основного наказания осужденные лишены специальных званий и права занимать должности на госслужбе до 2 лет и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что Воронежский областной суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего сотрудника УМВД Игоря Боброва, обвиняемого в краже $12 тыс. Следствие считает, что деньги были украдены во время обысков в Рамонском районе по уголовному делу об обмане местной предпринимательницы.

Денис Данилов