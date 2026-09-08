«Нижнекамскнефтехим» отправили судиться с немецким банком в Лондон

Арбитражный суд Московского округа отказался переносить спор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) с немецким Bayerische Landesbank в российский суд. Тяжба возникла в связи с исполнительным производством в пользу ООО «Русхимальянс». В 2023 году ООО отсудило у Bayerische Landesbank около €273,1 млн по неисполненным банковским гарантиям от 2021 года, выданным под строительство газоперерабатывающих заводов. В рамках исполнения этого решения приставы решили обратить взыскание на дебиторскую задолженность НКНХ перед банком и арестовали средства компании. Основанием послужило распорядительное письмо Bayerische Landesbank от 15 июля 2024 года со сведениями о задолженности НКНХ по кредитным договорам 2018 года. Транш немецкого банка по этим договорам составлял €163,7 млн.

Пытаясь заблокировать взыскание, НКНХ обратился в арбитражный суд Москвы с иском к Bayerische Landesbank и судебному приставу, требуя признать письмо недействительным. Однако банк и «Русхимальянс» (участвует в деле как третье лицо) попросили суд оставить иск без рассмотрения, сославшись на арбитражные оговорки в кредитных соглашениях, которые предусматривали передачу споров в арбитраж Международной торговой палаты (ICC) с местом разбирательства в Лондоне.

Первая инстанция и апелляция оставили иск НКНХ без рассмотрения. Не согласившись с этим, истец подал кассационную жалобу, настаивая на исключительной компетенции российских судов по делам с участием лиц, подвергшихся иностранным ограничениям (статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ). Однако кассация в итоге отказала НКНХ, отметив, что письмо банка носит информационный характер и не является сделкой, которую можно оспорить. Ссылки на санкции тоже были отклонены, так как сама компания не находится под ограничениями и спор возник не из-за них. Доводы о процессуальных сложностях в Лондоне госсуд признал «неподтвержденными предположениями», поскольку компания даже не пыталась инициировать арбитраж. Сомнения в беспристрастности суда ICC сочтены необоснованными, поскольку в 2021 году он получил статус постоянно действующего арбитражного учреждения от Минюста РФ.

Варвара Кеня