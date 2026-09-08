Клиенты банков увязли в допуслугах

Банки стали чаще нарушать права клиентов при кредитовании. За год число жалоб на навязывание платных услуг выросло вдвое, до 3 тыс., следует из данных ЦБ. Иногда приходится доплачивать больше половины от суммы кредита только из-за дополнительных опций, пишут «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Так, сообщается о случае, когда кредит в крупной финансовой организации составил 700 тыс. руб. При этом заемщик переплатил за ненужный пакет с приоритетным обслуживанием и СМС-оповещением еще 370 тыс. руб. Но в этом кейсе банк мог и не нарушить права потребителя, считает партнер коллегии «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская:

«Не все же банки поголовно нарушают закон, рискуя получить штраф. Часто так это всё завуалировано, замаскировано и облечено в законные рамки, что далеко не всегда правда оказывается на стороне потребителя. Часто некоторые услуги действительно являются частью пакета, за который расписывается клиент.

Очень внимательно нужно изучать, на каких условиях оформляется заем и под чем ставится подпись. И далеко не всегда, если клиент пожалуется, будет результат, потому что нужно понимать, на что он соглашался. Далеко не в каждой ситуации будет очевидно, что имел место обман. Банки действуют очень, очень аккуратно, прописывая условия. Но у меня нет ощущения, что сейчас ситуация ухудшилась. Как было, так и осталось».

В этом году каждая седьмая жалоба в ЦБ касалась допуслуг. За аналогичный период 2025-го этой теме было посвящено каждое 12-е обращение. При этом ответственность банков за обман клиентов в конце прошлого года ужесточилась. Раньше штрафы составляли 20-40 тыс. руб., теперь же 1% от капитала, но не менее 1 млн руб. Впрочем, даже такие санкции вряд ли напугают банки, заметил финансовый советник Алексей Герасимов:

«Играет свою роль и повышенное доверие к банку. Человек рассчитывает на то, что менеджеры должны его грамотно проконсультировать. Но у них есть планы продаж, которые важно выполнить. Есть базовые услуги и какие-то структурные продукты. Кроме того, под видом вклада или другой услуги часто предлагаются другие вещи.

Пару лет назад я пришел в банк. На соседнем стуле сидела женщина за 50 лет, и ей менеджер что-то втирал, по-другому не скажешь. Меня другой человек обслуживал, я в этой теме разбираюсь и еле сдержался, чтобы не вставить свои несколько копеек и не сказать этой даме, что ей предлагают вовсе не то, о чем она думает.

Так, например, клиент полагает, что ему вклад открывают, а на самом деле на него оформляют страховой продукт и нужно делать определенный ежегодный взнос, чтобы он был действителен. При этом не вся сумма может быть готова к выдаче. Если продукт открывается сроком на три года или пять лет, человек, допустим, получит только 60% от своего вклада.

Я бы рекомендовал паузу сделать, если что-то такое предлагают. С 1 сентября 2025 года появился пункт про период охлаждения, и если вам банк предложил какую-то не ту услугу, у вас есть до двух дней, чтобы это оспорить».

Эксперты считают, что текущая доходность от продажи навязанных платных услуг перекрывает риски наказания. В ЦБ отмечают, что ведут проверки в отношении банков-нарушителей. Там уточнили, что половина жалоб за этот год приходится на одну финансовую организацию, в которой заранее проставляли согласие на допуслугу при оформлении нового договора с клиентом.

Леонид Пастернак